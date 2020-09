Empire of Sin ha finalmente una data di uscita ed un nuovo trailer (Di venerdì 18 settembre 2020) Empire of Sin ha subito diversi problemi quest'anno, ma ora finalmente i giocatori saranno in grado di mettere le mani su questo gioco poiché è stata annunciata la sua data di uscita. Il titolo di simulazione che vi consente di organizzare il mondo dei gangster, sarà disponibile dal 1° dicembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Il nuovo trailer pubblicato non solo ne annuncia l'uscita, ma ci consente di dare uno sguardo da vicino alle diverse funzionalità presenti nel gioco. Empire of Sin vi consente di scegliere tra 14 diversi boss della mafia, ognuno con diversi punti di forza e debolezze.Il gioco consentirà ai giocatori, oltre che a partecipare a diversi combattimenti a turno, di organizzare e ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 settembre 2020)of Sin ha subito diversi problemi quest'anno, ma orai giocatori saranno in grado di mettere le mani su questo gioco poiché è stata annunciata la suadi. Il titolo di simulazione che vi consente di organizzare il mondo dei gangster, sarà disponibile dal 1° dicembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Ilpubblicato non solo ne annuncia l', ma ci consente di dare uno sguardo da vicino alle diverse funzionalità presenti nel gioco.of Sin vi consente di scegliere tra 14 diversi boss della mafia, ognuno con diversi punti di forza e debolezze.Il gioco consentirà ai giocatori, oltre che a partecipare a diversi combattimenti a turno, di organizzare e ...

