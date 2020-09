Elezioni e referendum, il voto a domicilio chiesto solo da 11 cittadini in quarantena (Di venerdì 18 settembre 2020) Nella Bergamasca. Gli scrutatori raggiungeranno gli elettori nelle loro case bardati con tute, mascherine e guanti come da protocollo varato dal ministero dell’Interno. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 18 settembre 2020) Nella Bergamasca. Gli scrutatori raggiungeranno gli elettori nelle loro case bardati con tute, mascherine e guanti come da protocollo varato dal ministero dell’Interno.

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni referendum Elezioni 2020: voto, orari e misure anti-Covid. Ecco tutto quello che c’è da sapere IVG.it Regionali, Di Maio: “Si doveva lavorare meglio ad alleanza con PD, non ripetiamo errore a Comunali”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rilancia il suo appello a votare Sì al referendum sul taglio del numero dei parlamentari e ribadisce la necessità di modificare i regolamenti parlamentari una ...

Rasero sul referendum: “Sarebbe bastato invertire le date, ma era troppo difficile per il PD e per i suoi confusi alleati di governo”

Quella che stiamo vivendo è una settimana particolare: è iniziata con la riapertura della scuole dopo quasi sette mesi di chiusura, si chiuderà con gli italiani chiamati alle urne per votare il refere ...

I giallo-rossi piacciono in Europa; e in Italia?

A poche ore ore dalle elezioni Ursula von der Leyen fa un assist preciso all'amico Conte, mentre il Governo e i suoi sostenitori lanciano una campagna di distrazione di massa per coinvolgere i cittadi ...

