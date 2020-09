Delitto di Cogne | sequestrata la villetta di Annamaria Franzoni | cosa è successo

(Di venerdì 18 settembre 2020) La casa di Montroz, frazione di, in Valle d’Aosta, è stato lo scenario in cui il piccolo Samuele Lorenzi ha perso la vita. Unche ha segnato la cronaca nera italiana. È stato soprattutto un processo mediatico per due motivi principali: la circostanza che a uccidere un bambino fosse stata la madre e l’uso dei mass media come strumento per scagionare l’imputata. Si può affermare che con il casola cronaca è uscita dai tribunali ed è diventata uno show (numerose, peraltro, furono le apparizioni televisive della madre, dal Maurizio Costanzo Show a Porta a Porta e Buona Domenica), ma anche un quiz. Nel 2008 la corte suprema di cassazione ha riconosciuto colpevole della madre,. Questa ha ...

Quanto ci ha messo, Cogne, a non essere più «il paese del delitto». Chissà quanto tempo deve ancora passare perché la frazione Montroz non sia più l’equivalente di una scena del crimine, oggetto di co ...Semaforo verde dal Tribunale di Aosta all'avvocato Carlo Taormina per proseguire nel pignoramento della villetta di Cogne. Il giudice Paolo De Paola, apprende l'ANSA, ha infatti respinto le richieste ...Per Anna Maria Franzoni, con la villetta valdostana si chiude l’ennesimo capitolo del delitto di Cogne. Diciotto anni dopo il violento omicidio del piccolo Samuele Franzoni, per il quale la madre ha s ...