Bolsonaro, Putin e Trump: quest'anno gli "Ig Nobel" vanno ai potenti della pandemia (Di venerdì 18 settembre 2020) Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Narendra Modi, Donald Trump e Vladimir Putin sono tra i potenti del mondo "premiati" quest'anno con l'Ig Nobel 2020, che dal 1991 viene assegnato alle ricerche più stravaganti. Nella motivazione per l'assegnazione del premio, si spiega che, nel pieno di una pandemia, la politica può più della scienza su vita e morte di una popolazione: i politici premiati hanno dimostrato che il loro potere può avere un effetto più immediato sulla vita e sulla morte più di quanto non possano fare scienziati e medici. Il premio vengono assegnati dalla rivista Annals of Improbable Research, grazie al finanziamento delle associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica ...

Nel pieno di una pandemia la politica può più della scienza su vita e morte di una popolazione: lo spiega la motivazione del premio IgNobel 2020, che dal 1991 viene assegnato alle ricerche più stravag ...

IgNobel, ai leader mondiali il "premio" per la gestione della pandemia

Nel pieno di una pandemia la politica può più della scienza per quanto riguarda vita e morte di una popolazione. E' questa la motivazione con cui gli organizzatori del premio IgNobel 2020 hanno deciso ...

