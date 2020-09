Beyond Good and Evil 2: Michel Ancel abbandona l’industria, lo sviluppo prosegue (Di venerdì 18 settembre 2020) Michel Ancel si ritira dal mondo videoludico per seguire altri progetti e tranquillizza i fan: lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 prosegue Beyond Good and Evil 2 è rimasto orfano, per fortuna in senso puramente figurato. Lo sviluppatore Michel Ancel (meglio noto per Rayman e i Rabbids) ha annunciato sul proprio profilo Instagram che intende dedicarsi a tempo pieno alla fauna. L’addio di Ancel all’industria videoludica è un fulmine a ciel sereno che si sta dimostrando virale nel web. I fan che attendevano con ansia il ritorno del “Miyamoto d’oltralpe” con Beyond Good and ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 18 settembre 2020)si ritira dal mondo videoludico per seguire altri progetti e tranquillizza i fan: lodiandand2 è rimasto orfano, per fortuna in senso puramente figurato. Lo sviluppatore(meglio noto per Rayman e i Rabbids) ha annunciato sul proprio profilo Instagram che intende dedicarsi a tempo pieno alla fauna. L’addio diall’industria videoludica è un fulmine a ciel sereno che si sta dimostrando virale nel web. I fan che attendevano con ansia il ritorno del “Miyamoto d’oltralpe” conand ...

