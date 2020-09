Barcellona, Koeman: «Pjanic sarà in campo» – VIDEO (Di venerdì 18 settembre 2020) Ronald Koeman ha parlato di Miralem Pjanic e del suo possibile impiego nella prima giornata di campionato. Le sue parole Ronald Koeman ha parlato di Miralem Pjanic e del suo possibile impiego nella prima giornata di campionato. Le sue parole. «Pjanic? Rientra nei convocati, non è pronto per giocare dal primo minuto, non è al 100%, ma domani può giocare. Assenza di pubblico? Spero che vada tutto bene. Non vedo l’ora di giocare questa partita: sarà un interessante test visto che giochiamo contro una squadra di prima divisione. Peccato per la mancanza di pubblico, con i tifosi sarebbe stato diverso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Ronaldha parlato di Miraleme del suo possibile impiego nella prima giornata di campionato. Le sue parole Ronaldha parlato di Miraleme del suo possibile impiego nella prima giornata di campionato. Le sue parole. «? Rientra nei convocati, non è pronto per giocare dal primo minuto, non è al 100%, ma domani può giocare. Assenza di pubblico? Spero che vada tutto bene. Non vedo l’ora di giocare questa partita: sarà un interessante test visto che giochiamo contro una squadra di prima divisione. Peccato per la mancanza di pubblico, con i tifosi sarebbe stato diverso». Leggi su Calcionews24.com

La notizia era già trapelata alla vigilia: sulle tracce di Lucas Paquetà c'è il Lione. I rossoneri vogliono 23-24 milioni di euro, giusto per pareggiare l'investimento per il brasiliano, che dopo un b ...

Louis van Gaal ha parlato al Corriere di Torino, dichiarando: "La Juventus del 1996 era più forte di questa, non lo dico io ma i risultati. Quella ha vinto, que ...

Si moltiplicano le voci sul futuro di Memphis Depay, finito nel mirino del Milan di Stefano Pioli. Vi abbiamo parlato della possibile trattativa tra rossoneri e Lione, che potrebbe prevedere l’inserim ...

