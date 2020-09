Ballando con le stelle, Milly Carlucci, “ho temuto per Paolo Conticini, sono state 24 ore di panico” (Di venerdì 18 settembre 2020) “Ballando con le stelle”, salvo ulteriori imprevisti e slittamenti, dovrebbe iniziare sabato 19 settembre. Il periodo che ha preceduto questo inizio è stato davvero molto tribolato sia per i concorrenti che per la stessa Milly Carlucci che ha vissuto momenti di grande difficoltà a causa del covid. Infatti, “Ballando con le stelle” che inizia sempre in primavera, quest’anno, a causa del covid è slittato fino al 19 settembre, data che dovrebbe essere definitivamente confermata anche perché si tratta di domani. Il cast di Ballando con le stelle ha subito molte pressioni Il cast di “Ballando con le stelle” non ha vissuto momenti facili ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 18 settembre 2020) “con le”, salvo ulteriori imprevisti e slittamenti, dovrebbe iniziare sabato 19 settembre. Il periodo che ha preceduto questo inizio è stato davvero molto tribolato sia per i concorrenti che per la stessache ha vissuto momenti di grande difficoltà a causa del covid. Infatti, “con le” che inizia sempre in primavera, quest’anno, a causa del covid è slittato fino al 19 settembre, data che dovrebbe essere definitivamente confermata anche perché si tratta di domani. Il cast dicon leha subito molte pressioni Il cast di “con le” non ha vissuto momenti facili ...

Raiofficialnews : #BallandoConLeStelle: da sabato #19settembre alle 20:35 su @RaiUno con @milly_carlucci. 'Ballerino per una notte' d… - Raiofficialnews : #BallandoConLeStelle, le coppie della 15esima edizione?? Da sabato #19settembre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay,… - _Techetechete : Ebbene sì, siamo giunti all'utlimo appuntamento della stagione... Stasera chiuderemo in bellezza con una puntata s… - bubinoblog : DOMENICA IN: MARA VENIER TRA PIERFRANCESCO FAVINO E IL TALK SU BALLANDO CON LE STELLE - Firevin89 : â??Ballando con le Stelleâ? torna tra un tampone e l'altro. Con Allegri primo ballerino per una notte ? -