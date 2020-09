Autonomia scolastica o armata Brancaleone? Tutti insieme, divisi o per turni. Giovedì gnocchi (Di venerdì 18 settembre 2020) Partiti siamo partiti. Le scuole, molte, hanno riaperto dopo i lunghissimi mesi di chiusura e le ancor più lunghe polemiche che hanno accompagnato l’inaugurazione del nuovo anno scolastico dell’era del coviddi. Longo lo cammino, ma grande la meta. Tripudio di servizi al telegiornale con arrivo di camionate di banchi, cronisti mascherati che intervistano studenti mascherati sperando di sentirsi dire “gaudio, giubilo et tripudio! le scuole sono aperte!”. E’ il come siano aperte, che andrebbe scandagliato. L’ampia libertà data alle diverse realtà scolastiche, la famosa o famigerata Autonomia, prevede praticamente di tutto. Alcune hanno scelto l’hic et nunc, il ritorno in toto in presenza, ardimentoso, coraggioso e pionieristico, sanza armatura, sanza paura, vade retro Satàn. Abbiamo iniziato da una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Partiti siamo partiti. Le scuole, molte, hanno riaperto dopo i lunghissimi mesi di chiusura e le ancor più lunghe polemiche che hanno accompagnato l’inaugurazione del nuovo anno scolastico dell’era del coviddi. Longo lo cammino, ma grande la meta. Tripudio di servizi al telegiornale con arrivo di camionate di banchi, cronisti mascherati che intervistano studenti mascherati sperando di sentirsi dire “gaudio, giubilo et tripudio! le scuole sono aperte!”. E’ il come siano aperte, che andrebbe scandagliato. L’ampia libertà data alle diverse realtà scolastiche, la famosa o famigerata, prevede praticamente di tutto. Alcune hanno scelto l’hic et nunc, il ritorno in toto in presenza, ardimentoso, coraggioso e pionieristico, sanza armatura, sanza paura, vade retro Satàn. Abbiamo iniziato da una ...

