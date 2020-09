Attimi di apprensione a Pomezia | donna malata non risponde alle chiamate | intervengono i Vigili del Fuoco

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sono stati momenti di ansia e paura aquelli vissuti dalla famiglia di unaanziana con problemi di salute. La, che soffre anche di demenza senile, era chiusa in casa e nonvatelefonate dei familiari. Giunti sul posto per controllare costa stesse succedendo, i parenti non hanno ricevuto risposta nemmeno al citofono. Preoccupati hanno cosìrtato idelche sono giunti sul posto con due squadre. Gli agenti sono riusciti ad introdursi nell’abitazione dellae a recuperarla per affidarlacure dei sanitari del 118. su Il Corriere della Città.

