63° edizione dello Zecchino d’Oro

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 18 settembre 2020) Selezionati 16 piccoli solisti che canteranno con il Coro dell’Antoniano E’ tutto pronto per la 63°d’Oro che andrà in onda nel mese di dicembre su RAI1 con la direzione artisitca di Carlo Conti. Saranno 16 i giovani solisti che interpreteranno le 14 canzoni in gara con il prezionso accompagnamento del Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. La selezione finale è stata fatta il 2 settembre scorso direttamente dal vivo all’Antoniano di Bologna. L’2020d’Oro sarà all’insegna dei valori dell’inclusione, dell’amicizia e del rispetto per l’ambiente. Questi, infatti, sono i temi trattati nella maggior parte dei brani che canteranno i ...