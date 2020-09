Uragano Sally | blackout e allagamenti tra Alabama e Florida | a Pensacola “in 4 ore 4 mesi di pioggia”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 17 settembre 2020) Piogge torrenziali hanno provocato danni e disagi tranord-occidentale, a causa della tempesta: si contano molte strade e case allagate e centinaia di migliaia di persone rimaste al buio, e forse anche una vittima. Una persona manca all’appello nella città di Orange Beach in, ma il sindaco Tony Kennon ha riferito di non avere informazioni in tal senso. L’si è indebolito dopo avere effettuato il landfall, ma la tempesta continua a sferzare le coste: ha toccato terra comedi 2ª categoria alle 04:05 ora locale di ieri mattina, a Gulf Shores, una piccola cittadina dell’, con venti massimi sostenuti di circa 170 km/h. In seguito è stata declassata a ...