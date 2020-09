Tredici gli impresentabili alle regionali Nove sono candidati in Campania con De Luca e Caldoro | tre in Puglia e uno in Valle D’Aosta Tra loro anche indagati per mafia

(Di giovedì 17 settembre 2020)in tutto 13 icosiddettiprossime elezioni, secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti (11) e la legge Severino (2). In baseverifiche effettuate dalla Commissione Parlamentare Anti, attraverso la Direzione nazionale anti, si tratta di 9in, nelle liste che sostengono il governatore uscente Vincenzo Dee lo sfidante Stefano, tre ine uno in VD’Aosta. Liste “pulite”, invece, in Liguria, Veneto, Marche e Toscana. Come spiegato dal presidente della Commissione Anti, Nicola Morra, gli otto ...

Sono tredici gli "impresentabili" alle prossime elezioni regionali. Nove in Campania, tre in Puglia e uno in Valle d'Aosta. Lo ha reso noto la Commissione parlamentare Antimafia dopo lo screening ...