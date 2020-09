‘Temptation Island 8’: l’opinione di Chia sulla prima puntata (Di giovedì 17 settembre 2020) Ma quanto è bello guardarsi Temptation Island da single, quanto? Stravaccati sul divano e armati di pop corn, a gustarsi la desolazione di gente che da sola non riesce proprio a starci e piuttosto che presentarsi al cenone di Natale senza la risposta pronta da dare a zia che ti chiede “E la/il fidanzatina/o?” si accoppia col primo stron*o che passa. Letteralmente, proprio. Passano le edizioni (anche se Queen Mary a sto giro me lo deve ancora spiegare il senso di farne due pressoché identiche a distanza di un solo mese, eh… Che un conto era fare a luglio la versione Nip e a settembre la Vip, ma se ormai s’è presa bene con gli sconosciuti e i personaggi noti li disdegna tanto valeva infilarci un Temptation Mountain a dicembre per riempire di cornazze trash anche le vacanze di Natale, anziché strafogarci ora e poi stare ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 settembre 2020) Ma quanto è bello guardarsi Temptationda single, quanto? Stravaccati sul divano e armati di pop corn, a gustarsi la desolazione di gente che da sola non riesce proprio a starci e piuttosto che presentarsi al cenone di Natale senza la risposta pronta da dare a zia che ti chiede “E la/il fidanzatina/o?” si accoppia col primo stron*o che passa. Letteralmente, proprio. Passano le edizioni (anche se Queen Mary a sto giro me lo deve ancora spiegare il senso di farne due pressoché identiche a distanza di un solo mese, eh… Che un conto era fare a luglio la versione Nip e a settembre la Vip, ma se ormai s’è presa bene con gli sconosciuti e i personaggi noti li disdegna tanto valeva infilarci un Temptation Mountain a dicembre per riempire di cornazze trash anche le vacanze di Natale, anziché strafogarci ora e poi stare ...

