Stasera in tv su Rai 2 | Un’estate in Provenza | trama | cast e curiosità

Un'estate in Provenza è un film del 2014, di genere commedia, diretto da Rose Bosch. Il film andrà in onda Stasera, giovedì 17 settembre, in prima serata su Rai 2. Un'estate in Provenza: trama In attesa del divorzio dei loro genitori, Adrien, Lèa ed il piccolo Théo, vengono costretti a passare le vacanze estive dal …

