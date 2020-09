Serie C, partite e orari come vederle in tv e in streaming (Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri è nata ufficialmente la Serie C 2020/21 con la compilazione dei calendari. Nel girone C ci sono X e Y: si riferiscono a Bisceglie e Foggia che entro il 26 devono ultimare l’iscrizione. Si parte con alcuni derby, che senza pubblico perderanno di significato: da Pro Vercelli-Novara a Francavilla-Bari. Non sono segnalati big match al debutto di domenica 27, anche se nel girone B spicca un bel Carpi-Samb. Il format del torneo sarà quello dell’anno scorso, con tutte le gare di domenica su Eleven Sport in diretta streaming (ore 15 e 17.30), tre anticipi al sabato (uno per girone) e un posticipo per la Rai al lunedì (tutti alle 20.45). Solo due le soste, entrambe a cavallo delle vacanze natalizie (27 dicembre e 3 gennaio), poi la C andrà sempre in campo a tambur battente con ben nove turni infrasettimanali (ore ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri è nata ufficialmente laC 2020/21 con la compilazione dei calendari. Nel girone C ci sono X e Y: si riferiscono a Bisceglie e Foggia che entro il 26 devono ultimare l’iscrizione. Si parte con alcuni derby, che senza pubblico perderanno di significato: da Pro Vercelli-Novara a Francavilla-Bari. Non sono segnalati big match al debutto di domenica 27, anche se nel girone B spicca un bel Carpi-Samb. Il format del torneo sarà quello dell’anno scorso, con tutte le gare di domenica su Eleven Sport in diretta(ore 15 e 17.30), tre anticipi al sabato (uno per girone) e un posticipo per la Rai al lunedì (tutti alle 20.45). Solo due le soste, entrambe a cavallo delle vacanze natalizie (27 dicembre e 3 gennaio), poi la C andrà sempre in campo a tambur battente con ben nove turni infrasettimanali (ore ...

