Romina Power | la sua richiesta di aiuto | “Bisogna fare qualcosa”

Leggi su youmovies

(Di giovedì 17 settembre 2020) Questo articolo, la suadi: “Bisognaqualcosa” .ha deciso di chiedere pubblicamente il sostegno dei suoi fan per una causa molto importante. Scopriamo tutti i dettagli di questa vicenda. La cantanteha voluto chiedere sui suoi social network un grande sostegno da parte del pubblico, per una causa per lei davvero importante. Il mese di settembre per la …