Regionali, vita in breve dei La Qualunque d'Italia (Di giovedì 17 settembre 2020) Chi dice “votate me, ma non troppo” e indica il candidato presidente dell’altra coalizione, chi fa il saluto fascista via social e poi si dichiara anche omofobo, l’aspirante sindaco secondo il quale una donna senza rossetto dovrebbe rimanere chiusa in casa. Ha regalato un po’ di tutto questa campagna elettorale che tra amministrative e Regionali adesso volge al termine. Gaffe, personaggi che talvolta farebbero rabbrividire anche il noto Cetto La Qualunque, interpreto magistralmente da Antonio Albanese. Ma “Qualunquemente” è un film, che strappa risate amare, adesso andiamo alla realtà.A Fondi, vicino Roma, un candidato alle elezioni amministrative è stato fotografato con il braccio destro teso tra immagini del duce e fasci littori. L’immagine ha fatto il giro dei ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Chi dice “votate me, ma non troppo” e indica il candidato presidente dell’altra coalizione, chi fa il saluto fascista via social e poi si dichiara anche omofobo, l’aspirante sindaco secondo il quale una donna senza rossetto dovrebbe rimanere chiusa in casa. Ha regalato un po’ di tutto questa campagna elettorale che tra amministrative eadesso volge al termine. Gaffe, personaggi che talvolta farebbero rabbrividire anche il noto Cetto La, interpreto magistralmente da Antonio Albanese. Ma “mente” è un film, che strappa risate amare, adesso andiamo alla realtà.A Fondi, vicino Roma, un candidato alle elezioni amministrative è stato fotografato con il braccio destro teso tra immagini del duce e fasci littori. L’immagine ha fatto il giro dei ...

agorarai : 'Penso che le elezioni regionali sono importanti perché si tratta di decidere 7 Presidenti di Regione. In Italia c'… - BraxLollo : RT @HuffPostItalia: Regionali, vita in breve dei La Qualunque d'Italia - HuffPostItalia : Regionali, vita in breve dei La Qualunque d'Italia - Valedance11 : RT @Unomattina: #Regionali: 'Il voto regionale è un voto molto concreto non ideologico, non partitico e quindi in Toscana, nelle Marche, in… - ilmetropolitan : #Regionali. Matteo Salvini: #Voto è #inno alla #vita #dopo mesi di #dramma -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali vita Regionali, vita in breve dei La Qualunque d'Italia L'HuffPost Coronavirus, l'Oms: "In Europa la situazione è molto grave" | Inghilterra ufficializza lockdown per 2 milioni di persone

Dal Canada alla Francia passando per Londra e per Wuhan, epicentro della pandemia di coronavirus. Gli studenti di molti Paesi sono tornati a scuola tra mascherine e distanze di sicurezza da rispettare ...

Regionali, vita in breve dei La Qualunque d'Italia

Chi dice “votate me, ma non troppo” e indica il candidato presidente dell’altra coalizione, chi fa il saluto fascista via social e poi si dichiara anche omofobo, l’aspirante sindaco secondo il quale u ...

Parco della Maremma, tutto pronto per la liberazione della Caretta caretta recuperata

Erica CeGia, esemplare di Caretta caretta, denominata così per ringraziare chi l’ha soccorsa, era stata recuperata lo scorso 28 luglio, quando la Capitaneria di Portoferraio ha avvertito i biologi del ...

Dal Canada alla Francia passando per Londra e per Wuhan, epicentro della pandemia di coronavirus. Gli studenti di molti Paesi sono tornati a scuola tra mascherine e distanze di sicurezza da rispettare ...Chi dice “votate me, ma non troppo” e indica il candidato presidente dell’altra coalizione, chi fa il saluto fascista via social e poi si dichiara anche omofobo, l’aspirante sindaco secondo il quale u ...Erica CeGia, esemplare di Caretta caretta, denominata così per ringraziare chi l’ha soccorsa, era stata recuperata lo scorso 28 luglio, quando la Capitaneria di Portoferraio ha avvertito i biologi del ...