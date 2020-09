Palermo. Positivo in un asilo nido: istituto chiuso, genitori invitati a lasciare i figli a casa (Di giovedì 17 settembre 2020) Palermo. Un asilo nido è stato chiuso in via precauzione dopo la scoperta di un Positivo. Il provvedimento è scattato dopo che un genitore è risultato Positivo al tampone. La struttura ha ricevuto la comunicazione dai genitori del piccolo che frequenta la scuola. Positivo in un asilo nido: istituto chiuso, genitori invitati a lasciare i … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 17 settembre 2020). Unè statoin via precauzione dopo la scoperta di un. Il provvedimento è scattato dopo che un genitore è risultatoal tampone. La struttura ha ricevuto la comunicazione daidel piccolo che frequenta la scuola.in uni … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SeaWatchItaly : Nessun positivo al #Covid19 fra l'equipaggio di #SeaWatch4, in quarantena al largo di #Palermo. Un team di… - infoitinterno : Palermo, avvocato positivo: tribunale in allarme, ha frequentato decine di aule e uffici - infoitinterno : Covid19, Palermo avvocato positivo, in allarme il Tribunale - infoitinterno : Palermo. Nuovo positivo al Covid. Scatta l'allarme in tribunale - infoitinterno : Coronavirus a Palermo: avvocato positivo e allerta in tribunale, un caso all'Ucciardone -