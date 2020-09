Niente bomboniere | ma un defibrillatore alla Croce Blu | la scelta di due sposi di Bergamo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 settembre 2020), ma un’opera di bene. Duedihanno deciso utilizzare i soldi destinati all’acquisto del dono per gli invitati per comprare un. Il macchinario è stato consegnato all’associazioneBlu di Basso Sebino.Laè stata comunicata agli invitati nel corso della cerimonia. Tra loro c’era anche Omar Presti, presidente dell’associazione e amico della coppia, che ha ricevuto il macchinario. “Avete coronato il vostro sogno d’amore”, ha scritto l’uomo su Facebook, “e in questo fantastico giorno avete deciso di donare unmia associazione, compiendo un gesto d’amore anche nei confronti di tutta ...