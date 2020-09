Nela: “Combatto da otto anni con la malattia, mi opererò per la quarta volta” (Di giovedì 17 settembre 2020) La battaglia di Sebino Nela, contro il tumore al colon, continua. L’ex giocatore, tra le altre, di Roma e Napoli ha raccontato della sua lotta con la malattia nella trasmissione I Lunatici, in onda su Rai Radio 2. Vado avanti da otto anni, tra dieci giorni avrò la quarta operazione chirurgica perché bisogna fare un po’ di pulizia. Bisogna parlare di prevenzione, in questi anni ho approfondito l’argomento e partecipo a iniziative che riguardano questo cancro, che purtroppo ogni anno fa numeri terribili. Non ci sono altre strade, se non la prevenzione: è la nostra unica vera arma. Noi uomini abbiamo più paura rispetto alle donne di andare dal medico, mentre oggi basta un prelievo per capire molte cose. Non auguro a nessuno di fare tre ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) La battaglia di Sebino, contro il tumore al colon, continua. L’ex giocatore, tra le altre, di Roma e Napoli ha raccontato della sua lotta con lanella trasmissione I Lunatici, in onda su Rai Radio 2. Vado avanti da, tra dieci giorni avrò laoperazione chirurgica perché bisogna fare un po’ di pulizia. Bisogna parlare di prevenzione, in questiho approfondito l’argomento e partecipo a iniziative che riguardano questo cancro, che purtroppo ogni anno fa numeri terribili. Non ci sono altre strade, se non la prevenzione: è la nostra unica vera arma. Noi uomini abbiamo più paura rispetto alle donne di andare dal medico, mentre oggi basta un prelievo per capire molte cose. Non auguro a nessuno di fare tre ...

