Navalny avvelenato in albergo a Tomsk. Trovata bottiglietta di acqua con dentro il Novichok (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuovi sviluppi sull'avvelenamento dell'oppositore russo Navalny. Tracce della neurotossina Novichok sono state trovate dagli specialisti tedeschi su una bottiglietta d'acqua prelevata nell'albergo di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuovi sviluppi sull'avvelenamento dell'oppositore russo. Tracce della neurotossinasono state trovate dagli specialisti tedeschi su unad'prelevata nell'di ...

