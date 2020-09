Napoli Osimhen, Gattuso si affida al suo nuovo bomber (Di giovedì 17 settembre 2020) : l’allenatore degli azzurri chiede maggiore velocità e ritmo ai suoi Maggiore velocità, ma non sarà difficile visto il modo di giocare di Osimhen. Il Napoli – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – vuole ripartire al meglio in questa nuova stagione, affidandosi alle proprie punte. PIU’ RITMO – Gattuso – si legge sulla rosea – chiede maggior velocità a tutto il reparto offensivo. Mertens, al momento, non farà l’esterno, mentre Lozano può ritagliarsi un posto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) : l’allenatore degli azzurri chiede maggiore velocità e ritmo ai suoi Maggiore velocità, ma non sarà difficile visto il modo di giocare di. Il– come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – vuole ripartire al meglio in questa nuova stagione,ndosi alle proprie punte. PIU’ RITMO –– si legge sulla rosea – chiede maggior velocità a tutto il reparto offensivo. Mertens, al momento, non farà l’esterno, mentre Lozano può ritagliarsi un posto. Leggi su Calcionews24.com

figurinepanini : Possibile giro di attaccanti in #SerieATIM che vede coinvolte Juventus, Roma e Napoli. Sfumato Suarez, i bianconeri… - RinaldiPaolo2 : @ArturoMinervini C'e'pure un'altra verita'ed e'la stasi del Napoli nella gestione calciomercato in entrata e in usc… - dottalessandro2 : RT @TolliVincenzo: Il #Barcellona non ha 30 mln per prendere #Depay La #Juve non ha soldi per un attaccante L'#Inter se non piazza #Godin… - infoitsport : Alvino su Osimhen: 'Sbagliato mettergli pressione! Ma il Napoli non ha fatto un azzardo' - infoitsport : Parma-Napoli, Alvino tra il serio e il faceto: 'Giocheranno Osimhen più altri dieci' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Osimhen SportMediaset, Taveri: "Dobbiamo chiederci se Osimhen sia davvero da Napoli, non ci sono offerte per Koulibaly" CalcioNapoli24 Consigli Fantacalcio 1.a giornata di Serie A: bomber Caputo pronto a ricominciare a suon di goal

Parma-Napoli (domenica ore 12.30 ... SORPRESE: Hernani (Par); Politano e Osimhen (Nap). Genoa-Crotone (domenica ore 15). Allo stadio ‘Marassi’ il Genoa di Maran da il bentornato in Serie ...

Arek Milik sta per accettare l'offerta della Roma

17/09/2020 - Il divorzio è sempre più vicino: probabilmente questione di ore, ormai. Arek Milik sta per accettare l'offerta della Roma, ma nel frattempo ha di fatto già concluso la sua agrodolce avven ...

Calciomercato, le trattative più interessanti per le società

Il campionato italiano riprenderà il via nel bel mezzo della sessione di mercato. Dati i tempi stringenti, sono parecchie le società di Serie A che non hanno ancora ultimato gli accorgimenti desiderat ...

