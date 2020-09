In manette per spaccio di cocaina (Di giovedì 17 settembre 2020) Una 45enne è sospettata di aver preso parte a un importante traffico di droga avviato negli ultimi anni nel Luganese. Leggi su media.tio.ch (Di giovedì 17 settembre 2020) Una 45enne è sospettata di aver preso parte a un importante traffico di droga avviato negli ultimi anni nel Luganese.

repubblica : Catania, colpo al clan Ercolano-Santapaola: manette per 21 persone [di NATALE BRUNO] [aggiornamento delle 10:54] - enpaonlus : Cardellini legati come richiami vivi e reti a scatto per la cattura di volatili: in manette 45enne a cui viene sosp… - pew_TR : RT @ArrestedLawyers: Le autorita' hanno accelerato la pratica di criminalizzare quei legali che seguono casi di prigionieri di coscienza fi… - Mfazmaz : RT @ArrestedLawyers: Le autorita' hanno accelerato la pratica di criminalizzare quei legali che seguono casi di prigionieri di coscienza fi… - muzayhan : RT @ArrestedLawyers: Le autorita' hanno accelerato la pratica di criminalizzare quei legali che seguono casi di prigionieri di coscienza fi… -