Il Paradiso delle Signore, Puntate 23-25 Settembre 2020: La Partenza di Angela!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dal 23 al 25 Settembre 2020: Angela parte definitivamente per l'Australia ma lascia prima una lettera per Riccardo. Intanto Adelaide è davvero in grave pericolo… 

Prosegue Il Paradiso delle Signore con le sue trame appassionanti, che continueranno a vedere al centro la proposta ricevuta da Angela e la neonata che ha trovato Marta. Purtroppo, però, nella settimana dal 21 al 25 Settembre 2020, la soap non andrà in onda il lunedì ed il martedì, a causa degli speciali dedicati agli appuntamenti elettorali. Da mercoledì, però, le vicende di Marta, Vittorio e gli altri ripartiranno.

