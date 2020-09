I Blue Wit a X Factor 2020 – Il primo sì senza riserve (Di giovedì 17 settembre 2020) I Blu Wit sbarcano a X Factor 2020 e dimostrano già che i casting potrebbero rivelarsi più che difficili quest’anno. Una band giovanissima con chitarre, voce e batteria. Sul palco del talent cantano Bad Giy di Billie Eilish e riescono a far spuntare il sorriso sul volto di tutti i giudici. I Blue Wit tentano il colpaccio, puntano in alto e dimostrano di avere le qualità giuste per andare avanti. Nessun giudice ha manifestato alcun dubbio nei confronti della giovane band, che alla fine può passare già al livello successivo. I Blue Wit a X Factor 2020 – Da Bergamo senza paura Applausi senza fine per i Blue Wit: il primo a parlare è Mika: “Cominciamo con un ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020) I Blu Wit sbarcano a Xe dimostrano già che i casting potrebbero rivelarsi più che difficili quest’anno. Una band giovanissima con chitarre, voce e batteria. Sul palco del talent cantano Bad Giy di Billie Eilish e riescono a far spuntare il sorriso sul volto di tutti i giudici. IWit tentano il colpaccio, puntano in alto e dimostrano di avere le qualità giuste per andare avanti. Nessun giudice ha manifestato alcun dubbio nei confronti della giovane band, che alla fine può passare già al livello successivo. IWit a X– Da Bergamopaura Applausifine per iWit: ila parlare è Mika: “Cominciamo con un ...

pokemonderba : loro saranno i miei protetti insieme ai blue wit #XF2020 - wemadeit___ : ma solo a me i blue wit hanno dato delle vibes da pinguini Tattici Nucleari? - mAxrtina : No raga veramente sto per dichiararmi al cantante dei Blue Wit #XFactor2020 - giuliamistyeyed : Io i blue wit li terrei d'occhio comunque #XF2020 - stcney_ : Blue Wit avete il mio cuore #XFactor2020 -

