Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol | “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta”

Leggi su controcopertina

(Di giovedì 17 settembre 2020) Era 1’11 dicembre del 2014 quandosi sono detti di sì per la prima volta, con rito civile a Mariano Comense, due mesi dopo la nascita di Leone, il loro primo figlio. L’8 marzo di due anni dopo, poi, è nata Lavinia Angelica Catherine, la lorofiglia, la terza per il cantante che era già padre di Mia, nata nel 2011 dalla sua relazione con Alessia Marcuzzi. Adesso, sei anni dopo, il conduttore e lasi sono giurati di nuovo amore eterno: a rivelarlo sui social sono stati loro stessi, spiegando che si è trattata di un’idea nata e messa in pratica nel giro di 48 ore! 1 due hannodi scambiarsi nuovamente le promesse a Varenna, come ha spiegato il ...