Covid-19: lieve aumento dei positivi in Campania, crescono anche i tamponi effettuati

Napoli – Si registra un lieve aumento di nuovi positivi in Campania. E' quanto comunicato nel consueto bollettino dall'Unità di Crisi regionale. Oggi sono state 195 le positività accertate, rispetto alle 186 registrate ieri. E' cresciuto, però, anche il numero di tamponi effettuati: 8.473 oggi, rispetto ai 6.072 di ieri. Il dato negativo è rappresentato dai decessi, passati da zero ai tre odierni. Cresce, infine, il numero dei guariti: oggi sono stati 82 i pazienti che hanno superato l'infezione da Covid-19. Questo il quadro completo: positivi del giorno: 195 (*) tamponi del giorno: 8.473

