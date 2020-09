Al via la seconda edizione di Monza Wine Experience (Di giovedì 17 settembre 2020) ????????????????????????????????????A un anno di distanza dalla precedente edizione, torna la Monza Wine Experience. Dal 17 al 20 settembre, il capoluogo brianzolo accoglierà i cultori e gli appassionati di vino che potranno così degustare i prodotti di selezionatissime cantine Italiane. Il settore enologico in questi ultimi anni è diventato un asset importante dell’economia lombarda- dichiarano il Sindaco di Monza Dario Allevi l’Assessore alla Cultura e Attività Produttive Massimiliano Longo – Oggi, dopo le difficoltà del lockdown, dobbiamo ripartire e, per farlo, è doveroso sperimentare e scoprire forme nuove e innovative di coinvolgimento per dialogare con un pubblico diverso e sempre più ampio”. “La ... Leggi su winemag (Di giovedì 17 settembre 2020) ????????????????????????????????????A un anno di distanza dalla precedente, torna la. Dal 17 al 20 settembre, il capoluogo brianzolo accoglierà i cultori e gli appassionati di vino che potranno così degustare i prodotti di selezionatissime cantine Italiane. Il settore enologico in questi ultimi anni è diventato un asset importante dell’economia lombarda- dichiarano il Sindaco diDario Allevi l’Assessore alla Cultura e Attività Produttive Massimiliano Longo – Oggi, dopo le difficoltà del lockdown, dobbiamo ripartire e, per farlo, è doveroso sperimentare e scoprire forme nuove e innovative di coinvolgimento per dialogare con un pubblico diverso e sempre più ampio”. “La ...

Ultime Notizie dalla rete : via seconda Al via dopodomani la seconda edizione di “Arte e Città CatanzaroInforma Diabolik, favori ai detenuti: tra 9 indagati la sorella di Piscitelli, impiegata del ministero di Giustizia

L’indagine è partita dal carcere di Rebibbia, dove un gruppo di secondini - secondo gli inquirenti - avrebbe agevolato alcuni detenuti. Ma gli accertamenti della procura della Capitale nel giro di un ...

Lazio, c'è la lista d'attesa per sistemare la difesa

È qui la lista, ma può ancora essere modificata. Sino al 6 ottobre a mezzanotte c’è spazio per ogni sorpresa. Oggi ne verrà consegnata alla Lega solo una provvisoria. Quella utile per affrontare la pr ...

Bale via dal Real Madrid: vicino l'accordo per il prestito al Tottenham

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid cederà in prestito al Tottenham il suo gioiello Gareth Bale per 22 milioni di euro. Nel 2013 i Blancos lo avevano acquistato, proprio dal club britannico, per 100 mili ...

