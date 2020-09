Von der Leyen: un’agenzia Ue per rafforzare l’Europa della salute (Di giovedì 17 settembre 2020) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha affermato oggi a Bruxelles che dovrà essere rafforzata "l'Europa della salute", annunciando che l'Esecutivo comunitario proporrà la creazione di una nuova Agenzia per la ricerca avanzata e lo sviluppo in campo biomedico a livello Ue, sul modello dell'americana Barda ("Biomedical Advanced Research and Development Authority"), che ha avuto un ruolo centrale negli Usa nel finanziare la ricerca sui vaccini anti Covid-9 delle case farmaceutiche.Von der Leyen lo ha detto durante il suo discorso sullo "stato dell'Unione", nella plenaria dell'Europarlamento a Bruxelles. "Per me - ha spiegato - è ovvio: dobbiamo costruire una più forte Unione europea della sanità. E per iniziare a trasformare ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 settembre 2020) La presidenteCommissione europea, Ursula von derha affermato oggi a Bruxelles che dovrà essere rafforzata "l'Europa", annunciando che l'Esecutivo comunitario proporrà la creazione di una nuova Agenzia per la ricerca avanzata e lo sviluppo in campo biomedico a livello Ue, sul modello dell'americana Barda ("Biomedical Advanced Research and Development Authority"), che ha avuto un ruolo centrale negli Usa nel finanziare la ricerca sui vaccini anti Covid-9 delle case farmaceutiche.Von derlo ha detto durante il suo discorso sullo "stato dell'Unione", nella plenaria dell'Europarlamento a Bruxelles. "Per me - ha spiegato - è ovvio: dobbiamo costruire una più forte Unione europeasanità. E per iniziare a trasformare ...

