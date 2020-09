“Venere è un ragazzo” un gioiello LGBT+

Leggi su sanand

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Locandina “Venere è un ragazzo” “Venere è un ragazzo” è un cortometraggio che parla dritto al cuore, senza il velo di ipocrisia della società moderna Tratto dalla storia personale di Tiziano Mariani, il cortometraggio (15 minuti) è stato prodotto dalla Cinetika SRLS con la direzione del regista Giuseppe Sciarra. Prodotto nel 2019 è stato messo in sordina a causa di una scena ritenuta dai benpensanti blasfema. La scena incriminata vedeva uno dei protagonisti masturbarsi mentre pensava a un altro ragazzo con indosso un crocifisso. Leggi anche >>> New York City intitola parco cittadino all’attivistaMarsha P. Johnson La sceneggiatura scritta a quattro mani dal regista e da Tiziano Mariani, riprende situazioni reali della vita di Tiziano come ad esempio il crosdressing, ...