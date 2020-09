Ufficiale: Sampdoria, Murillo al Celta Vigo in prestito (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Sampdoria in una nota Ufficiale ha reso noto il passaggio di Murillo, ex Inter, in Spagna al Celta Vigo. Questo il comunicato del club ligure: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al Real Club Celta de Vigo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeison Murillo.” Foto: sito Ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lain una notaha reso noto il passaggio di, ex Inter, in Spagna al. Questo il comunicato del club ligure: “L’U.C.comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al Real Clubdei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeison.” Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NapoliInsider : Sampdoria, UFFICIALE: Murillo via in prestito con diritto di riscatto - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: Ufficiale: #Murillo dalla #Sampdoria va in prestito con diritto al #CeltaVigo #calciomercato - AffariDiCalcio : Ufficiale: #Murillo dalla #Sampdoria va in prestito con diritto al #CeltaVigo #calciomercato - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: UFFICIALE - ??? #Sampdoria, #Murillo si trasferisce al #CeltaVigo?? Il difensore torna in Spagna dopo l'esperienza con i bl… - sportli26181512 : Sampdoria, UFFICIALE: Murillo via in prestito con diritto di riscatto: L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a t… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Sampdoria UFFICIALE Sampdoria, Palombo può allenare in Serie A Sampdoria News 24 UFFICIALE – Murillo ceduto in prestito con diritto di riscatto al Celta Vigo

Jeison Murillo è un nuovo calciatore del Celta Vigo. Lo comunica la Sampdoria con un annuncio ufficiale. COMUNICATO – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzio ...

UFFICIALE Murillo al Celta Vigo. Il comunicato della Sampdoria

Ufficiale: Murillo al Celta Vigo. Ecco il comunicato della Sampdoria che ufficializza il ritorno al Certa Vigo del difensore colombiano Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Sampdoria annun ...

VIDEO - Sampdoria, la foto di Depaoli è tutta da ridere: ecco il fuori programma

Fuori programma tutto da ridere per Fabio Depaoli, alle prese per le foto ufficiali della Sampdoria: il difensore blucerchiato scoppia a ridere, e appena si allarga l'inquadratura, si capisce il perch ...

Jeison Murillo è un nuovo calciatore del Celta Vigo. Lo comunica la Sampdoria con un annuncio ufficiale. COMUNICATO – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzio ...Ufficiale: Murillo al Celta Vigo. Ecco il comunicato della Sampdoria che ufficializza il ritorno al Certa Vigo del difensore colombiano Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Sampdoria annun ...Fuori programma tutto da ridere per Fabio Depaoli, alle prese per le foto ufficiali della Sampdoria: il difensore blucerchiato scoppia a ridere, e appena si allarga l'inquadratura, si capisce il perch ...