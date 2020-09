Suarez, i tifosi dell’Atlas sognano il colpo: “Facciamo una colletta” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sareste disposti ad imbastire una colletta per aiutare il vostro club del cuore ad acquistare un calciatore? In Messico, i tifosi dell’Atlas non avrebbero proprio dubbi. Una parte della tifoseria del club messicano ha infatti lanciato un’iniziativa per provare a rendere fattibile l’operazione che porterebbe all’attaccante del Barcellona Luis Suarez. “A Jalisco siamo 8.368.602 abitanti: se la metà di noi fosse appassionata di calcio e la metà di questi tifasse Atlas, parleremmo di 2.092.150 tifosi rossoneri. Se ciascuno di noi versasse 35 pesos al mese (circa 1,40 euro) potremmo mettere sotto contratto Luis Suarez e porre fine al digiuno di gol del nostro attacco”, si legge sulla pagina facebook di un gruppo della tifoseria del club di Guadalajara, come riportato anche da ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sareste disposti ad imbastire una colletta per aiutare il vostro club del cuore ad acquistare un calciatore? In Messico, idell’Atlas non avrebbero proprio dubbi. Una parte della tifoseria del club messicano ha infatti lanciato un’iniziativa per provare a rendere fattibile l’operazione che porterebbe all’attaccante del Barcellona Luis. “A Jalisco siamo 8.368.602 abitanti: se la metà di noi fosse appassionata di calcio e la metà di questi tifasse Atlas, parleremmo di 2.092.150rossoneri. Se ciascuno di noi versasse 35 pesos al mese (circa 1,40 euro) potremmo mettere sotto contratto Luise porre fine al digiuno di gol del nostro attacco”, si legge sulla pagina facebook di un gruppo della tifoseria del club di Guadalajara, come riportato anche da ...

genovesergio76 : Juve, sfuma Suarez? Tifosi in rivolta: 'Forse aveva ragione Sarri...'

"Suarez è più forte di Dzeko, ma gli altri dieci sono più forti con Dzeko. Per questo un tifoso preferirà sempre il primo e un allenatore il secondo". Lo ha scritto il giornalista di Libero Fabrizio B ...

Alessandro Gassman: "Suarez alla Juventus col passaporto italiano? Un senso di schifo", Travolto dagli insulti

Il test per ottenere il passaporto italiano per Luis Suarez? "Uno schifo". Parola di Alessandro Gassman, attore che negli ultimi tempi ha polemizzato spesso con Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi. Stavo ...

Chirico attacca: "Juventus-Suarez, ha dell'incredibile! Sono senza parole, errori marchiani"

Marcello Chirico, giornalista tifoso della Juventus, ha parlato dell'affaire Suarez, nel suo editoriale su calciomercato.com: "Senza parole. E se proprio bisogna trovarne, non possono che essere negat ...

