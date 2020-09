Spazio, Fraccaro a Torino per la missione Exomars: “Orgoglio del Paese” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Ho potuto vedere da vicino lo straordinario lavoro che le industrie del settore dello Spazio stanno portando avanti per consentirci di compiere progressi tecnologici e scientifici impensabili fino a pochi anni fa“. Lo dichiara il sosttosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che oggi ha visitato a Torino il sito di Thales Alenia Space dove si stanno svolgendo le ultime fasi di lavorazioni sul rover Rosalind Franklin e sullo Spacecraft composite della missione Exomars2022 con tecnologie Leonardo. “Grazie alle eccellenze che il comparto produttivo nazionale è in grado di esprimere l’Italia è protagonista dei più importanti progetti nello Spazio, a partire dalla missione Exomars. ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Ho potuto vedere da vicino lo straordinario lavoro che le industrie del settore dellostanno portando avanti per consentirci di compiere progressi tecnologici e scientifici impensabili fino a pochi anni fa“. Lo dichiara il sosttosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo, che oggi ha visitato ail sito di Thales Alenia Space dove si stanno svolgendo le ultime fasi di lavorazioni sul rover Rosalind Franklin e sullo Spacecraft composite della2022 con tecnologie Leonardo. “Grazie alle eccellenze che il comparto produttivo nazionale è in grado di esprimere l’Italia è protagonista dei più importanti progetti nello, a partire dalla. ...

