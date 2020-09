Riduzione della quarantena? Il sistema rischia di andare in tilt | Crisanti | «Se non si fanno più tamponi | cosa succede con tanti in isolamento?»

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 16 settembre Non si stanca di ripeterlo Andrea, professore di Microbiologia all’Università di Padova: c’è bisogno di fare piùper spezzare la catena dei contagi da Coronavirus. E anche ora che si ipotizza unadei tempi dia scuola – imposta qualora si verificasse un caso positivo in classe – torna a ribadire che l’importante è testare. C’è stata ieri, 15 settembre, la prima riunione tra il ministroSalute Roberto Speranza e gli esperti del Comitato tecnico scientifico sul temadurata dell’. Sull’ondaFrancia, Speranza ha proposto di diminuire i tempi ...

g_brescia : Settima puntata! La riduzione del numero dei parlamentari è solo l’inizio di un percorso più ampio di riforme. Il… - Palazzo_Chigi : Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota per il referendum costituzionale sulle modifiche agli articoli 56, 57 e 5… - Inter_Women : La giocatrice @ReginaBaresi è stata sottoposta ieri ad intervento di riduzione e sintesi della frattura della falan… - giuliocolecchia : @Giusepp07184707 @Etya73 Credo che tu rifiuti di vedere la realtà?M5S nel suo programma aveva previsto la riduzione… - ansia_tw : @PaoloGentiloni @vonderleyen Ma pensa, improvvisamente Leuropa si preoccupa (con la dovuta calma, per carità) della… -

Ultime Notizie dalla rete : Riduzione della

Firenze Post

Per la terza volta in quattordici anni agli italiani viene chiesto se sono d’accordo a ridurre il numero dei propri rappresentanti in Parlamento. Ma a differenza di quanto accaduto nel 2006 (riforma d ...La vitamina B6 in particolare partecipa a diversi processi chimici tra cui il funzionamento del sistema nervoso e aiuta nella riduzione della sensazione di stanchezza e stress così da favorire le ...Regione Lombardia ha pubblicato le disposizioni di calendario relative al prelievo delle specie pernice bianca, quaglia, allodola, moriglione e pavoncella. Rimane sospeso il prelievo della moretta e d ...