Procura di Roma indaga sulle forniture di mascherine allo Stato (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Procura di Roma ha aperto quattro fascicoli e indaga su una decina di persone per frode in commercio per le forniture delle mascherine. Secondo gli inquirenti milioni di mascherine sono state ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ladiha aperto quattro fascicoli esu una decina di persone per frode in commercio per ledelle. Secondo gli inquirenti milioni disono state ...

Coronavirus, mascherine vendute 100 volte il valore. Maxi truffa allo Stato

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Con la riapertura delle scuole uno degli strumenti indispensabili è quello dei dispositivi protettivi: le mascherine. Passato il periodo più buio, quello de ...

