Palermo | senti Bombardini | “Attaccante da doppia cifra fondamentale | è la regola del calcio” E su Boscaglia…

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 16 settembre 2020) "Lanel calcio dice che sei vuoi vincere serve un attaccante da".Parola di Davide. L'ex centrocampista rosanero, che aha vissuto tre anni significativi ed intensi, con la promozione in Serie B da protagonista nel 2001 e una stagione successiva di notevole caratura in serie cadetta, intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha puntato gli occhi in casa rosanero, soffermandosi nello specifico sull'incessante ricerca di un attaccante di razza; di un profilo in grado di irrobustire il reparto offensivo a disposizione di mister Roberto Boscaglia: "L’attaccante forte è. Se non ce l’hai hai bisogno di una grande difesa e chi ti consente di vincere 1-0, ma è difficile, perché ...