Napoli, ragazzo salta su un auto in corsa mentre gli amici lo riprendono: il video su Tik Tok (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tik Tok, il video del ragazzo che salta su un auto in corsa Un'altra pericolosa "challenge" potrebbe affacciarsi su Tik Tok dopo che sul social è circolato il video di alcuni ragazzi di Napoli che si lanciano in una vera e propria bravata. Uno di loro osserva le auto che scorrono, individua quella che avanza più lentamente e ci si getta sopra, cogliendo di sorpresa l'ignaro conducente, mentre i coetanei osservano e riprendono divertiti. Una volta che l'automobile si ferma a una decina di metri più avanti, il ragazzo scappa e gli amici continuano a ridere. La "challenge" messa in scena dalla ...

