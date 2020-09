Nainggolan si separa dalla moglie? Il belga risponde sui social

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Radjaha smentito la notizia della presuntazioneClaudia per un’altra donna – FOTO Radjaè uscito allo scoperto suiper smentire la notizia della presuntazioneClaudia per amore di un’altra donna, con la quale avrebbe già comprato casa nella zona del Bosco Verticale a Milano. Il centrocampista, tornato all’Inter dopo il prestito al Cagliari, ha scritto così in una Instagram Stories: «Quante fake news…». Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : La moglie di Nainggolan, Claudia Lai, guarisce dal tumore: 'Festeggio la mia vittoria'. Ma si separa da Radja - frncscs0 : @MatteDj23 @fcin1908it 'claudia nainggolan sconfigge il tumore' e in meno di 24h dalla bella notizia 'nainggolan si… -

Radja Nainggolan è uscito allo scoperto sui social per smentire la notizia della presunta separazione dalla moglie Claudia per amore di un’altra donna, con la quale avrebbe già comprato casa nella zon ...Radja Nainggolan, futuro incerto sui campi da gioco ma anche sul fronte sentimentale. Il centrocampista si starebbe separando dalla moglie Claudia Radja Nainggolan alle prese con il suo futuro. Questa ...Una nuova vita, in tutti i sensi. Radja Nainggolan, stando al settimanale Chi, e sua moglie Claudia si sarebbero separati e sarebbe già stata fissata l’udienza per la separazione. Una notizia che a Ca ...