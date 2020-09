MediasetTgcom24 : Migranti, la von der Leyen: 'Aboliremo il sistema di Dublino' #UrsulavonderLeyen - babetta123 : Ue, Von der Leyen: 'Migranti, aboliremo il sistema di Dublino' ? Stessa malattia del governo Conte: Futurite e geru… - lfradici : Migranti: von der Leyen, aboliremo sistema di Dublino Scarica l’applicazione “ANSA Mobile” su Google Play. - PoliticaNewsNow : Migranti, von de Leyen: 'Verrà abolito il regolamento di Dublino' - sardanews : Migranti: von der Leyen, aboliremo sistema di Dublino -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti von

Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento di chiusura al Parlamento europeo. "Il regolamento di Dublino sarà sostituito da una nuova governance ..."Col premier Conte e la presidenza italiana del G20 organizzeremo un vertice sulla sanità, in Italia, per dimostrare che l'Europa c'è per proteggere i cittadini". Così il presidente della commissione ..."Nel nuovo piano" sulle migrazioni che sarà presentato, "verrà abolito il regolamento di Dublino e sarà sostituito da un nuovo sistema di governance". Lo ha annunciato la presidente della Commissione ...