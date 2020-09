Matteo Bassetti: “La quarantena va ridotta, basta segregare la gente” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “La Francia ha approvato i sette giorni di quarantena, dovremmo adeguarci anche noi, magari con dieci giorni senza tampone o sette con tampone. Il ministero cambi questa regola, dovremmo evitare di segregare gente per periodi troppo lunghi e probabilmente inutili. Occorre ottimizzare le risorse”. Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in merito alla possibilità di ridurre la quarantena per il coronavirus. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) “La Francia ha approvato i sette giorni di, dovremmo adeguarci anche noi, magari con dieci giorni senza tampone o sette con tampone. Il ministero cambi questa regola, dovremmo evitare digente per periodi troppo lunghi e probabilmente inutili. Occorre ottimizzare le risorse”. Lo ha detto, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in merito alla possibilità di ridurre laper il coronavirus.

