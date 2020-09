Males: “Un sogno essere all’Inter” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Darian Males nuovo giocatore dell’Inter Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità dell’acquisto da parte dell’Inter di Darian Males, attaccante svizzero che arriva dal Lucerna e che sarà girato in prestito al Genoa. L’attaccante ha espresso tutta la sua gioia in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Sono molto felice e orgoglioso di firmare un contratto di 5 anni con l’Inter. Un sogno che diventa realtà. Per prima cosa, voglio ringraziare la mia famiglia per tutto, tutto questo non sarebbe stato possibile senza di loro. E poi dico grazie al mio manager e mio ‘grande fratello’, Gezim Ibrahimi, e alla Footuro AG. Ringrazio anche i miei amici e tutte le persone che hanno sempre creduto in me. Sono contentissimo di ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dariannuovo giocatore dell’Inter Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità dell’acquisto da parte dell’Inter di Darian, attaccante svizzero che arriva dal Lucerna e che sarà girato in prestito al Genoa. L’attaccante ha espresso tutta la sua gioia in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Sono molto felice e orgoglioso di firmare un contratto di 5 anni con l’Inter. Unche diventa realtà. Per prima cosa, voglio ringraziare la mia famiglia per tutto, tutto questo non sarebbe stato possibile senza di loro. E poi dico grazie al mio manager e mio ‘grande fratello’, Gezim Ibrahimi, e alla Footuro AG. Ringrazio anche i miei amici e tutte le persone che hanno sempre creduto in me. Sono contentissimo di ...

