Lupin III – The First, la recensione: rubare alla tecnologia per dare ai nostalgici (Di mercoledì 16 settembre 2020) La recensione di Lupin III - The First: il primo lungometraggio in 3D dedicato al ladro gentiluomo di Monkey Punch punta su una storia classica sperimentando soltanto con la tecnica d'animazione. Se state leggendo questa recensione di Lupin III - The First, è molto probabile che il vostro cuore sia stato derubato da un dinoccolato furfante dalla faccia da schiaffi e la risata contagiosa. Come vittime di una consapevole Sindrome di Stoccolma, i fan di Lupin III difficilmente sfuggono al richiamo di un personaggio diventato icona. Un'icona che porta in maniera smagliante i suoi 53 anni. La vincente intuizione del mangaka Monkey Punch, che nel 1967 si ispirò all'Arsenio Lupin dello scrittore Maurice Le Blanc per ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020) LadiIII - The: il primo lungometraggio in 3D dedicato al ladro gentiluomo di Monkey Punch punta su una storia classica sperimentando soltanto con la tecnica d'animazione. Se state leggendo questadiIII - The, è molto probabile che il vostro cuore sia stato derubato da un dinoccolato furfante dfaccia da schiaffi e la risata contagiosa. Come vittime di una consapevole Sindrome di Stoccolma, i fan diIII difficilmente sfuggono al richiamo di un personaggio diventato icona. Un'icona che porta in maniera smagliante i suoi 53 anni. La vincente intuizione del mangaka Monkey Punch, che nel 1967 si ispirò all'Arseniodello scrittore Maurice Le Blanc per ...

projectmanu : RT @AnimeClick: Lupin III: giacche e look dal 1969 al 2019 in infografica - ReAnimetron : RT @newsintheshell: Lupin III - The First, il film è disponibile da oggi su Prime Video! - playersmag : Noi l'abbiamo visto al cinema, poco prima che chiudessero tutti. Ora il nuovo film di Lupin (in CGI!) è arrivato su… - PrimeVideoIT : @GIULIOSOLD Ciao, al momento non abbiamo maggiori informazioni. Per alcuni contenuti potremmo non avere i diritti d… - Andrea_Peduzzi : RT @Outcastlive: Spammino fuori tempo massimo per segnalare che da oggi, su Prime Video, è possibile guardare Lupin III - The First, che a… -