“Loredana Lecciso? Non la sposo!”, Al Bano Carrisi smentisce le nozze e parla di Romina Power (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo avere scatenato una bufera senza fine parlando di pensione, Al Bano Carrisi potrebbe fare calmare le sue estimatrici che tremavano al pensiero che il leone di Cellino San Marco potesse realmente sposare Loredana Lecciso. Intervistato ai microfoni de I Lunatici, l’artista ha fatto il punto pure sulle questioni amorose. “Loredana Lecciso? Non la sposo!”,... L'articolo “Loredana Lecciso? Non la sposo!”, Al Bano Carrisi smentisce le nozze e parla di Romina Power proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo avere scatenato una bufera senza finendo di pensione, Alpotrebbe fare calmare le sue estimatrici che tremavano al pensiero che il leone di Cellino San Marco potesse realmente sposare Loredana. Intervistato ai microfoni de I Lunatici, l’artista ha fatto il punto pure sulle questioni amorose. “Loredana? Non la sposo!”,... L'articolo “Loredana? Non la sposo!”, Allediproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Loredana Lecciso? Non la sposo!”, Al Bano Carrisi smentisce le nozze e parla anche del rapporto con l'ex moglie Ro… - gaia_r11 : kim amica prendi i bambini come ha fatto loredana lecciso e vai via veloce sulle ali del vento (episodio che mi h… - VoceDiStrada : VDS GOSSIP Al Bano: 'Non sposo Loredana Lecciso' - GossipItalia3 : Al Bano non sposerà Loredana Lecciso: «Nessun matrimonio in programma per i prossimi 30 anni» #gossipitalianews - Notiziedi_it : Al Bano: “Non sposo Loredana Lecciso” -