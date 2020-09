Libia | Sarraj | “Mi dimetto entro fine ottobre”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il capo del Governo di accordo nazionale libico (Gna) Fayez alha annunciato oggi – mercoledì 16 settembre – in un videomessaggio rivolto alla nazione l’intenzione di dimettersiladi ottobre. Confermando le indiscrezioni della diffuse dalla stampa, il premier ha annunciato la consegna del potere “alladi ottobre, in modo da consentire alla commissione dialogo di poter lavorare”. Tale dialogo, secondo, deve terminare con la formazione di un nuovo consiglio di presidenza alladel prossimo mese. “Chiedo alla commissione di dialogo di svolgere il proprio ruolo e di formare il potere esecutivo per garantire la transizione pacifica del potere”, ha detto, spiegando poi di voler ...