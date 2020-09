Koeman: “Ho parlato con Suarez, stiamo aspettando che decida per il suo futuro” (Di giovedì 17 settembre 2020) Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, dopo la gara vinta in amichevole contro il Girona, ha parlato nell’intervista a TV3 del futuro di Luis Suarez dato in partenza alla Juventus di Pirlo. Queste le parole del tecnico catalano: “Luis? Ho parlato con lui per quanto riguarda il suo futuro e stiamo aspettando che decida se restare o meno. Se non troverà un’altra squadra, sarà un giocatore in più nella nostra rosa”. Foto: twitter Barcellona L'articolo Koeman: “Ho parlato con Suarez, stiamo aspettando che decida per il suo futuro” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Ronald, tecnico del Barcellona, dopo la gara vinta in amichevole contro il Girona, hanell’intervista a TV3 del futuro di Luisdato in partenza alla Juventus di Pirlo. Queste le parole del tecnico catalano: “Luis? Hocon lui per quanto riguarda il suo futuro echese restare o meno. Se non troverà un’altra squadra, sarà un giocatore in più nella nostra rosa”. Foto: twitter Barcellona L'articolo: “Hoconcheper il suo futuro” proviene da Alfredo Pedullà.

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Koeman riapre le porte del Barcellona a Suarez: 'Gli ho parlato, se resta sarà uno in più' ?? - ingrogna : Koeman: 'Ho parlato con Suarez, stiamo aspettando che decida per il suo futuro' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Barcellona, #Koeman riapre a #Suarez: 'Gli ho parlato, se dovesse restare…' - germanocassese : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Koeman riapre le porte del Barcellona a Suarez: 'Gli ho parlato, se resta sarà uno in più' ?? - Zebratus : Ronald Koeman: 'Suarez? Ho parlato con lui del suo futuro e stiamo aspettando si capire se rimanga o meno. Se alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Koeman “Ho