I movimenti di mercato che dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Andiamo a vedere le trattative più calde della Serie A. Trattative che, nei prossimi giorni, dovrebbero definirsi, modificando le gerarchie Leggi su 90min (Di mercoledì 16 settembre 2020) Andiamo a vedere le trattative più calde della Serie A. Trattative che, nei, dovrebbero definirsi, modificando le gerarchie

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Shamrock Rovers ha parlato in conferenza stampa l’allenatore del Milan Stefano Pioli, interpellato anche su possibili movimenti di mercato. Queste l ...

Banche, per BPPB arrivano le soluzioni digitali di CBI Globe

ROMA (ITALPRESS) – Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB) ha scelto CBI Globe, la soluzione innovativa internazionale sviluppata da CBI, il think tank di innovazione per l’industria finanziaria ...

Calciomercato Inter – Conte dà l’ok: altro colpo vicinissimo

Il calciomercato in casa Inter continua a regalare notizie. Le ultime, svelano qualcosa di molto interessante rispetto all’attacco: il punto INTER NEWS – Novità interessanti nel pomeriggio. Sono arriv ...

