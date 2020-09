God of War 2 annunciato all'evento PS5 di questa sera? Cory Barlog stuzzica i fan (Di mercoledì 16 settembre 2020) God of War 2 è realtà? Verrà presentato all'evento PlayStation 5 di stasera? Queste sono le domande che si staranno facendo sicuramente i fan dopo che il creatore del gioco, Cory Barlog, ha modificato sia la sua immagine di profilo che quella di copertina.Il director di Sony Santa Monica Studio ha cambiato la sua immagine di profilo con quello che sembra una sorta di macro di un pezzo di marmo o granito (o addirittura ghiaccio?), mentre l'immagine di copertina mostra un documento con diverse cancellature e redatto in latino. Ovviamente per adesso non possiamo sapere cosa significa tutto ciò, ma si sa, il web trova sempre un modo per mettere in moto il cervello e trovare ipotesi, tra cui il sequel di God of War.questa non è la prima volta che Barlog ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) God of War 2 è realtà? Verrà presentato all'PlayStation 5 di sta? Queste sono le domande che si staranno facendo sicuramente i fan dopo che il creatore del gioco,, ha modificato sia la sua immagine di profilo che quella di copertina.Il director di Sony Santa Monica Studio ha cambiato la sua immagine di profilo con quello che sembra una sorta di macro di un pezzo di marmo o granito (o addirittura ghiaccio?), mentre l'immagine di copertina mostra un documento con diverse cancellature e redatto in latino. Ovviamente per adesso non possiamo sapere cosa significa tutto ciò, ma si sa, il web trova sempre un modo per mettere in moto il cervello e trovare ipotesi, tra cui il sequel di God of War.non è la prima volta che...

Eurogamer_it : Cory Barlog stuzzica i fan: #GodOfWar 2 è realtà? - Giu_8 : Il mio sogno bagnato God of War #PS5 - Nextplayer_it : God of war 2: verrà presentato un mini trailer? - zakuurido : questo sfondo mi fa proprio ripensare alle rune di god of war MI STO GASANDO - zakuurido : avendo visto god of war 4 leggendo questa roba mi si è aperto il terzo occhio sto AMANDO -

Ultime Notizie dalla rete : God War God of War 2 verrà annunciato stasera? Indizi da Cory Barlog Tom's Hardware Italia God of War 2: scoperto un messaggio nascosto nei vecchi tweet di Cory Barlog

A poche ore dall'atteso evento durante il quale scopriremo finalmente data d'uscita e prezzo di PlayStation 5, i fan di Sony hanno scoperto un particolare messaggio nascosto tra i vecchi tweet del gam ...

Samurai Jack: Battle Through Time

Il personaggio della serie di Adult Swim, Samurai Jack, è fantastico e ho apprezzato la serie nel corso degli anni, tanto che sono felice anche solo di ascoltare pochi secondi della musica originale, ...

Xbox Series S ‘sculaccia’ PS5 secondo il papà di God of War

Durante la giornata di oggi, Microsoft ha alzato il sipario su Xbox Series S, la versione “ridotta” della sua prossima piattaforma next-gen in uscita a fine anno. La console sarà infatti lanciata al p ...

A poche ore dall'atteso evento durante il quale scopriremo finalmente data d'uscita e prezzo di PlayStation 5, i fan di Sony hanno scoperto un particolare messaggio nascosto tra i vecchi tweet del gam ...Il personaggio della serie di Adult Swim, Samurai Jack, è fantastico e ho apprezzato la serie nel corso degli anni, tanto che sono felice anche solo di ascoltare pochi secondi della musica originale, ...Durante la giornata di oggi, Microsoft ha alzato il sipario su Xbox Series S, la versione “ridotta” della sua prossima piattaforma next-gen in uscita a fine anno. La console sarà infatti lanciata al p ...