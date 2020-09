Galliani | «Ibrahimovic al Monza? Se andremo in Serie A ci faremo un pensierino»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Adrianoha parlato a Telenova del possibile approdo di Zlatanal. Le sue parole Adrianoha parlato a Telenova del possibile approdo di Zlatanal. Queste le parole dell’ad riportate da calciomercato.com. «Quello di Zlatan era un giochino che facevamo lui ed io. E’ chiaro ed evidente che l’ingaggio di Zlatannon è fattibile per il momento per il. SeinA magari unce lo. In B era chiaramente impossibile. Però era divertente, perchè con Ibra abbiamo un rapporto buonissimo. Non mi ha parlato per un anno e mezzo nel 2012, quando sono stato ...