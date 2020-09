Flavio Briatore svela: “Coronavirus? Nel 2019 ho…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Flavio Briatore torna a parlare della sua esperienza con il Coronavirus. L’imprenditore, contagiato e poi guarito, ha parlato di ciò che ciò che ha vissuto ha significato per lui. Lo ha fatto in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. «Non voglio minimizzare la malattia», ha esordito. «Lo scorso anno sono stato molto male, ho avuto una polmonite per la quale sono stato ricoverato anche in quel caso al San Raffaele e sono stato malissimo», ha poi aggiunto. Un confronto che non lascia spazio a compassione. «Niente di paragonabile a come sono stato in questi 24 giorni», ha spiegato, dando ovviamente più importanza alla polmonite avuta lo scorso anno. Il racconto di Flavio Briatore Flavio Briatore ha raccontato quindi che ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 settembre 2020)torna a parlare della sua esperienza con il Coronavirus. L’imprenditore, contagiato e poi guarito, ha parlato di ciò che ciò che ha vissuto ha significato per lui. Lo ha fatto in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. «Non voglio minimizzare la malattia», ha esordito. «Lo scorso anno sono stato molto male, ho avuto una polmonite per la quale sono stato ricoverato anche in quel caso al San Raffaele e sono stato malissimo», ha poi aggiunto. Un confronto che non lascia spazio a compassione. «Niente di paragonabile a come sono stato in questi 24 giorni», ha spiegato, dando ovviamente più importanza alla polmonite avuta lo scorso anno. Il racconto diha raccontato quindi che ...

SkyTG24 : Coronavirus, Flavio Briatore: “L’anno scorso ho avuto una polmonite peggiore” - HuffPostItalia : Flavio Briatore guarito dal Covid. E se ne torna a Montecarlo - SkyTG24 : Coronavirus, Flavio Briatore è guarito: è tornato a Montecarlo - Antonie55271256 : RT @tweetnewsit: #Coronavirus #COVID19, Flavio Briatore: 'Non voglio minimizzare ma la polmonite che ho avuto l'anno scorso è stata peggio'… - Profilo3Marco : RT @PiazzapulitaLA7: La bella vita in Costa Smeralda ha chiuso i battenti prima del tempo per l'alto numero di contagi da Covid. Dopo le po… -