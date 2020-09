Energica | nuovo accordo di factoring con General Finance

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) –Motor Company ha sottoscritto undiconS.p.A. per il finanziamento della rete di concessionari. La casa modenese conta ad oggi più di 70 dealer nel mondo di cui la metà ingaggiati negli ultimi 12 mesi. L’è strategico per lo sviluppo del business della Società, permettendo ai propri dealers e distributori ufficiali, presenti in 18 Paesi del mondo, di poter scegliere se acquistare le moto della gamma con termini di pagamento estesi, e quindi consentendo di poter esporre i prodotti in vetrina per più tempo, ottimizzando la gestione del capitale circolante.